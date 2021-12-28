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Введенный из-за пожара на ТЭЦ режим ЧС отменен в Улан-Удэ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Отопление и горячее водоснабжение в Улан-Удэ полностью восстановлены после пожара на ТЭЦ-1, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

"Температура в помещениях соответствует нормативной. В городе Улан-Удэ снят режим ЧС и переведен на режим повышенной готовности на период праздников ", - говорится в сообщении.

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находятся пять котлов, еще один котел - в резерве. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков.

Ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ № 1 ПАО "ТГК № 14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 кв. метров, пострадавших нет. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). Из-за возгорания на ТЭЦ был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В субботу его понизили до муниципального уровня. Из-за пожара почти 1,4 тыс. домов и ряд социальных объектов оставались без горячей воды, также ограничивалась подача тепла.

Бурятия Улан-Удэ

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