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Разбившийся в Удмуртии вертолет патрулировал нефтепровод "Транснефти"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совершивший жесткую посадку в Удмуртии вертолет Ми-2 "Казанского авиапредприятия" облетал нефтепровод АО "Транснефть-Прикамье", сообщает пресс-служба компании во вторник.

"Вертолет, на борту которого находился сотрудник АО "Транснефть-Прикамье" - бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов, осуществлял вдольтрассовое патрулирование участков магистральных нефтепроводов Холмогоры - Клин и Сургут - Полоцк. Происшествие произошло при возвращении вертолета к месту базирования в аэропорт Ижевска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудник компании находится в реанимации ижевской больницы в стабильно тяжелом состоянии с травмами различной степени тяжести и переохлаждением.

В РоссииПод Ижевском разбился вертолет Ми-2Читать подробнее

Днем в понедельник вертолет Ми-2 Казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку. На борту находились два человека. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

По уточненным данным, вертолет совершил посадку на границе трех районов республики - Увинского, Якшур-Бодьинского и Завьяловского. К поискам было привлечено порядка 300 человек и 80 единиц техники.

Вертолет удалось обнаружить в ночь на вторник. Один из членов экипажа погиб. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что погибший - пилот вертолета.

По данным гидрометцентра республики, ночью в Удмуртии температура воздуха опустилась до минус 21 градуса.

Удмуртия Транснефть Ми-2

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