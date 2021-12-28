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В Госдуме назвали закономерным решение о ликвидации "Мемориала"

Депутат Пискарев назвал организацию одним из лидеров по объемам иностранного финансирования

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в России НКО-иноагентом) закономерно, заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Организация, создававшаяся для восстановления исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий, упорно игнорировала требования наших законов и вышла в своей деятельности далеко за рамки заявленных целей", - сказал депутат журналистам.

Сссылаясь на информацию Минюста, он добавил, что международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (тоже признан в России НКО-иноагентом) были в прошлом году в числе основных получателей денежных средств из-за рубежа среди НКО, выполняющих в России функции иностранного агента: "Вместе с рядом других организаций эти НКО-иноагенты на протяжении пяти последних лет лидируют по объемам иностранного финансирования".

Судья Верховного суда Алла Назарова удовлетворила иск Генпрокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", его региональных отделений и иных структур. "Мемориал" подаст апелляцию на это решение. Организация отвергает претензии надзорного ведомства. Адвокат "Мемориала" Генри Резник назвал решение суда политическим.

Основаниями для ликвидации "Мемориала" прокуроры назвали отсутствие маркировки иноагента на материалах организации, признаки одобрения экстремизма и терроризма, нарушения российских законов и Конституции.

Василий Пискарев Госдума Алла Назарова Верховный суд Мемориал Минюст

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