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Предполагаемый сторонник украинских радикалов арестован в Ростовской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Ростовской области арестовал сторонника неонацистской группы "М.К.У", который, по данным следствия, готовил нападение на журналиста, специализирующегося на украинской тематике, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Егорлыкский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 223.1 (попытка незаконного изготовления взрывчатки).

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали сторонника неонацистской группы "М.К.У", готовившего нападение на журналиста. По данным правоохранительных органов, он по указанию главаря "М.К.У", гражданина Украины Егора Краснова готовил нападение на российского журналиста, специализирующегося на украинской тематике.

По адресу проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Ростовская область

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