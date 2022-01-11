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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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Премьер РФ соберет губернаторов для обсуждения ситуации с COVID-19

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время соберет руководство регионов, чтобы подробно обсудить все аспекты борьбы с коронавирусом.

Он сказал это на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее на этом заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила ухудшение ситуации с заболеваемостью в целом и добавила, что из-за "омикрона" ежесуточный прирост заболеваемости по стране может вырасти до шестизначных чисел. Пока счет шел на десятки тысяч.

Она также сказала, что "омикрон" характеризуется более коротким инкубационным периодом, и человек может заразить другого уже через день-два после того, как заразился сам.

Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг утверждения о том, что "омикрон" вызывает более легкое течение болезни, чем "дельта", и сообщил, что за рубежом этот штамм вызывает высокую заполняемость ковид-коек.

Ранее в ВОЗ отметили, что с учетом роста распространения "омикрона", через шесть-восемь недель в странах Европы больше половины населения заразится коронавирусом.

Михаил Мишустин коронавирус Минздрав Роспотребнадзор

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