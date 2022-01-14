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Петербуржец отсудил 400 тысяч рублей у коммунальщиков за падение наледи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга взыскал с Жилкомсервиса 397 298 рублей компенсации автовладельцу за ремонт машины, которую повредила упавшая с крыши наледь, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Также истец получит компенсацию около 11 тысяч рублей судебных издержек.

25 февраля днем наледь с крыши дома в Мучном переулка обрушилась на Аudi Q7 истца. Дом находится в управлении ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района". Заявитель считает, что ему пришлось чинить машину из-за того, что компания ненадлежащим образом почистила кровлю от снега и льда.

В обоснование требований истец Виктор Баскаков представил показания свидетелей, запись камеры наблюдения во дворе (достаточно посмотреть начало), экспертизу о ремонте машины и отказ в возбуждении уголовного дела от 6 марта 2021 года.

Представитепль ответчика в суде показала письменный отзыв, в соответствии с которым истец якобы не представил доказательств причинения ущерба вследствие действий или бездействия Жилкомсервиса.

Петербург Куйбышевский суд Жилкомсервис Виктор Баскаков

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