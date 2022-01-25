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Арестованный замминистра транспорта Токарев освобожден от должности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым освободил арестованного Владимира Токарева от должности замминистра транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Токарев уволен по собственному желанию.

О задержании чиновника стало известно 19 января. Хорошевский суд 21 января арестовал его до 18 марта.

Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы с использованием служебного положения. По версии следствия МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем гендиректора компании "СпецТрансСтрой", ради хищений вовлек в противоправную деятельность несколько ее топ-менеджеров, а также сотрудников компании "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций. В деле речь о сумме в 523 млн рублей.

Токарев не признает вину, заявил его адвокат Илья Стрелков.

Токарев был назначен замминистра транспорта в ноябре 2018 года. С 2016 по 2018 год он был первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", а до этого занимал руководящие должности в "РусГидро", был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития.

Минтранс Владимир Токарев Михаил Мишустин МВД Хорошевский суд Спецтрансстрой

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