"Каляев" закроет фабрику по пошиву шуб из-за спада спроса на мех

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Производитель и продавец одежды "Каляев" решил закрыть в Москве фабрику, которая выпускала около 15 тысяч норковых шуб в год, из-за спада спроса, пишут "Ведомости". Компания свернет производство изделий из натурального меха и распродаст остатки товаров.

По словам представителя "Каляева", с 2018 года рынок меховых изделий ежегодно падает на 25%, а спрос на пуховики растет на 30%. Популярность искусственного меха выросла к 2019 году на 323%, а к 2020 году, добавил он, не приводя абсолютных цифр.

"Ведомости" напомнили и о массовом уничтожении миллионов норок на фермах из-за опасений, что животные могут передавать человеку коронавирус. Для фабрики "Каляева" мех закупали на международных аукционах, из-за закрытия таких площадок, как American Legend и NAFA (Kopenhagen Fur закроется к 2023 году), уменьшилось предложение и мех подорожал, продолжил владелец бренда.

Опрошенные изданием участники рынка и эксперты подтвердили, что в 2021 году пушнина подорожала до 40–50%, а у наиболее лояльных потребителей меха - жителей северных стран и людей старшего поколения - снизились доходы. Также собеседники газеты подтвердили спад спроса на мех.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала, что снижение спроса вызвано массированными международными маркетинговыми кампаниями о том, что мех уже не моден. Одновременно совершенствуются технологии производства искусственных материалов и утеплителей, которые по качеству, тепловым характеристикам и цене конкурируют с натуральным мехом. Как напомнила Лебсак-Клейманс, первопроходцами по гуманному отношению к животным стала дизайнер Стелла Маккартни, а также бренды Calvin Klein, Vivienne Westwood, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren. Вслед за ними публично об отказе от продажи натуральных мехов и кожи редких животных заявили Hugo Boss, Armani, Gucci, Tom Ford, Givenchy, Michael Kors, Jimmy Choo, Chanel, Versace, Furla, Prada и другие бренды. От натурального меха под давлением общественных организаций по защите животных, в частности PETA, вынуждены отказываться и бренды, традиционно специализирующиеся на зимних куртках, такие, как Canada Goose. В России с началом зимы и в преддверии праздников пока происходят всплески спроса на мех, отметила Лебсак-Клейманс.

В сети "Каляев" 19 магазинов. По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2020 году выручка компании составила 1,1 млрд рублей, а общий товарооборот за 2021 год – 2,3 млрд рублей. По словам представителя компании, теперь она сосредоточится на продаже искусственного меха, пуховиков и изделий из кожи.