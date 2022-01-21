Совет Федерации отложил Рождественские парламентские встречи из-за COVID

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации перенес на неопределенный срок Десятые Рождественские парламентские встречи, намечавшиеся на 24 января. Как сообщила пресс-служба палаты, мероприятие отложено до нормализации ситуации с коронавирусом.

Рождественские встречи проходят в российском парламенте уже десять лет. На них по традиции выступают патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ведущие парламентарии. На встречах не раз объявлялось о резонансных законодательных инициативах.