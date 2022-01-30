Что произошло за день: воскресенье, 30 января

Смерть Леонида Куравлева, "затягивание" Украины в НАТО и волевая победа Рафаэля Надаля в финале Australian Open

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания сообщила о планах расширения санкций против России. Британский МИД собирается расширить перечень, чтобы любая "компания, служащая опорой для Кремля, смогла подпасть под санкции". Сейчас власти страны могут вводить ограничения только для тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине.

- Лавров заявил, что Запад намерен "затянуть" Украину в НАТО. Глава МИД РФ отметил, что ее вступление в альянс подорвет отношения с Россией. Да и Украина не готова к членству в НАТО, добавил он.

- Умер актер Леонид Куравлев. Он скончался на 86-м году жизни. Похороны пройдут 1 февраля, артист будет погребен на Троекуровском кладбище в Москве.

- В Центре Гамалеи оценили степень защиты от "омикрона" при ревакцинации "Спутником Лайт". Ревакцинированные препаратом в течение трех месяцев имеют 100-процентную защиту от заражения новым штаммом, заверили ученые.

- Рафаэль Надаль одержал волевую победу в финале Australian Open. Матч продолжался более пяти часов, после первых двух сетов испанец проигрывал российскому теннисисту Даниилу Медведеву, но смог преломить ход игры. После этой победы Надаль стал рекордсменом по титулам на турнирах "Большого шлема".

- "Омикрон" обнаружен уже в 82 регионах России. Число новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло, однако число госпитализаций снизилось почти на треть. А число смертей от коронавируса за сутки достигло минимума с июня прошлого года.