Экс-милиционер из Екатеринбурга получил 18 лет за ранение ребенка и росгвардейца

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд во вторник вынес обвинительный приговор бывшему прапорщику милиции Сергею Болкову по делу о стрельбе в Екатеринбурге и ранении девочки и сотрудника Росгвардии в мае прошлого года, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Болкову по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал судья.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР в свою очередь уточнила, что экспертиза сочла мужчину вменяемым.

30 мая 2021 года пьяный Болков открыл стрельбу с балкона дома в одном из микрорайонов в Екатеринбурге. В результате огнестрельные ранения получили 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии, также были повреждены девять автомобилей и оборудование торговых точек. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, перед стрельбой обвиняемый под надуманным предлогом пригласил к себе в квартиру соседа и удерживал его там какое-то время, угрожая ножом и охотничьим карабином. Позднее мужчине удалось сбежать.

Болкову было предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ, в том числе "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконное лишение свободы с применением оружия", "покушение на убийство двух или более лиц".

Подсудимый свою вину признал лишь частично.

По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, бывший прапорщик милиции Болков был уволен из органов внутренних дел более десяти лет назад.