В Москве подтвердили уже 2514 случаев заражения штаммом "омикрон"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве на 27 января подтвердили методом геномного секвенированяи уже 2514 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", 80,1% заразившихся никуда из страны не выезжали, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Только 500 случаев ведомство считает завозными: "омикрон" привезли из Турции, ОАЭ, Доминиканы, Египта и некоторых других стран.

Среди заболевших 43% приходится на группу от 40 до 65 лет, 42% - от 18 до 39 лет.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - заверили в управлении.

25 января сообщалось о 2 463 заразившихся "омикроном" в Москве, 21 января - о 1831.