Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Сантк-Петербурга продлил ранее избранные меры пресечения обвиняемым в мошенничестве совладельцу "Рив Гош" Августу Мейеру и его супруге Инне, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Предприниматель останется под стражей, а его жена под домашним арестом по 1 марта.

По информации пресс-службы, Мейер просил о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе он готов был внести залог в 25 млн рублей. Фигурант и его защита настаивают на невиновности. Адвокат предпринимателя также обратил внимание на то, что здоровье бизнесмена в СИЗО ухудшилось, а медицинская помощь ему не оказывается.

Супруга бизнесмена просила суд о запрете определенных действий или залоге. Ее адвокат полагает, что причастность подзащитной к инкриминируемому деянию не подтверждена.

Совладелец парфюмерно-косметической сети "Рив Гош", экс-совладелец обанкротившегося интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер, его супруга и деловой партнер Инна, а также гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова обвиняются в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. По данным СМИ, дело связано с хищением у Сбербанка денег, полученных на развитие "Юлмарта".

В декабре 2021 года Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил жену Мейера и Стрельцову под домашний арест, а самого предпринимателя заключил под стражу.