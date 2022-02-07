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Марии Алехиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

Марии Алехиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На участницу Pussy Riot Марию Алехину полицейские составляют протокол по статье 20.3 КоАП о пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман.

По его словам, поводом для административного преследования Алехиной стал пост в соцсети, опубликованный в 2015 году. Ей грозит до 15 суток административного ареста.

Алехину задержали 7 февраля в Москве после посещения инспектора ФСИН.

В конце 2021 года Тверской суд уже назначал ей 15 суток по этой же статье. Летом 2021 года Алехину не раз задерживали вместе с другими участниками Pussy Riot, и ей назначали административный арест.

После зимних акций протеста в поддержку Алексея Навального Преображенский суд признал Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК). По этому, так называемому "санитарному делу" она получила год ограничения свободы.

Мария Алехина Тверской суд МВД Даниил Берман ФСИН

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