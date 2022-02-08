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Обвиняемый в госизмене ученый Митько останется под домашним арестом еще на полгода

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд по ходатайству гособвинения на полгода продлил домашний арест ученого Валерия Митько, обвиняемого в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Первый отдел", адвокаты которое защищают ученого.

"Ему по-прежнему нельзя выходить на улицу", - сказал собеседник агентства.

Ленинградский областной суд рассматривает дело Митько по существу. Следующее заседание состоится в начале марта.

Митько был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Митько не признает вину.

Сторона защиты заявляла, что Митько много лет не имеет допуска к гостайне.

Согласно информации из открытых источников, в частности на сайте фонда "Росконгресс", Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжил научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях, а также возглавил Арктическую общественную академию.

Валерий Митько

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