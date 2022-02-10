Минздрав одобрил клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ выдал Санкт-Петербургскому институту эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разрешение на проведение I-II фаз клинических исследований кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19 "КоронаДерм-PS", следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

Разрешение выдано на проведение простого слепого плацебо-контролируемого исследования безопасности, реактогенности и специфической активности "рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 ("КоронаДерм-PS")" на добровольцах в возрасте от 18 лет, отмечается в реестровой записи.

В исследованиях примут участие 460 добровольцев, их окончание запланировано на 30 апреля 2022 года. Они пройдут на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге.

Препарат представляет собой раствор для внутрикожного введения, следует из данных реестра.

14 декабря прошлого года о разработке институтом им. Пастера кожного теста для оценки Т-клеточного иммунитета к коронавирусу "Корона Дерм PS" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

27 января директор института Арег Тотолян заявил, что тест должен выявлять как иммунитет, возникший в результате вакцинации, так и появившийся после заболевания COVID-19. По его словам, система является аналогом противотуберкулезного теста. Его преимущество - массовость и простота использования для проведения исследования.

Как сообщалось, с 21 февраля в России начнется выдача COVID-сертификатов по положительному результату теста на антитела к COVID-19, соответствующий приказ опубликовал на днях Минздрав РФ. Такие сертификаты будут действовать лишь полгода, а в случае подтверждения результатами ПЦР-теста - год с момента их получения.