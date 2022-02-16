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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
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Свыше 60 тыс. подростков привились от COVID-19 в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 тысяч подростков в России провакцинированы от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вакцинация подростков сегодня по стране началась", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что вакцинация у подростков переносится хорошо.

Мурашко сообщил, что 17% от всех болеющих коронавирусом в РФ - это несовершеннолетние. Основная масса, почти 98%, лечатся амбулаторно. В больницах находятся более 10 тыс. детей.

Глава Минздрава сообщил, что снижение госпитализаций среди детей за неделю составило 6%. "Это очень позитивный, хороший тренд. Поэтому противоэпидемические мероприятия по работе школ, детских садов, они действительно эффективны", - сказал он.

По его словам, в структуре госпитализированных детей 2,3% находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3%.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы
Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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