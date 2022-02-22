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В Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В подмосковную Апрелевку утром 22 февраля прибыл поезд с первыми беженцами из Донбасса, сообщил в инстаграме губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Только что в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Из 911 человек - 408 детей. К нам едут 180 семей. В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения. Частая просьба - позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем", - рассказал чиновник.

По его словам, регион готов предоставить эвакуированным медицинскую помощь по мере необходимости. После каникул их дети пойдут в школы и детские сады.

Разместят беженцев в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

Днем ранее Воробьев сообщил, что первые 1500 человек из Донбасса приедут в регион 22 февраля.

Руководство самопровозглашенных ДНР И ЛНР объявило об эвакуации мирного населения в Россию 18 февраля.

Московская область Апрелевка Донбасс ДНР ЛНР Андрей Воробьев

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