Россия взаимно признает документы с ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Согласно внесенным в Госдуму на ратификацию текстам договоров России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Москва обязуется признавать официальные документы, выданные госорганами республик.

Договоры РФ с ЛНР и ДНР опубликованы в базе Госдумы во вторник ночью. Тексты документов практически совпадают.

Согласно договорам, на территории каждой из договаривающихся сторон признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой стороны.

Кроме того, отдельной статьей установлено, что граждане республик могут иметь гражданство РФ и наоборот. При этом в целях урегулирования вопросов двойного гражданства РФ заключит с ЛНР и ДНР отдельное соглашение.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.