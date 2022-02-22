Поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Нижний Новгород

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Поезд с эвакуированными жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Нижний Новгород во вторник ночью, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным губернатора региона Глеба Никитина, регион принимает около тысячи переселенцев.

"Для них развернуты пункты временного пребывания в шести муниципалитетах - Нижний Новгород, Бор, Богородский, Кстовский и Павловский районы. Мы по мере поступления данных о прибытии новых поездов будем разворачивать новые пункты", - сообщил Никитин.

"У нас в Нижегородской области дефицит рабочих рук, и мы с огромным удовольствием целый ряд профессий предложим людям, кто в этом, конечно же, заинтересован. В любом случае, обеспечим все механизмы социализации", - добавил Никитин.

По словам губернатора, в пунктах для вынужденных переселенцев будет организовано тестирование на коронавирус.

"Мы рассматриваем вопрос введения режима чрезвычайной ситуации, пока такое решение не принято. Этот режим необходим исключительно для особенностей правового регулирования, если будет необходимость ", - отметил Никитин.

Ранее регионы Поволжья заявили о готовности оказать помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Власти сообщали, что могут разместить у себя от 500 до 2 тыс. человек, а также сформируют перечень вакансий для них. Также в некоторых городах организован сбор помощи беженцам.

Из-за ситуации с беженцами из Донбасса режим ЧС уже действует в нескольких субъектах РФ: в Ростовской, Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Орловской областях.