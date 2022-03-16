Что произошло за день: среда, 16 марта

Планы увеличения всех соцвыплат россиян, очередные блокировки сайтов СМИ и требование уволить Дворковича из "Сколково"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин пообещал увеличить все социальные выплаты в ближайшее время. Президент РФ пояснил свое решение наблюдающимся ростом цен, который "серьезно бьет по доходам людей". Недельная инфляция в РФ вторую неделю подряд поднялась выше 2%, годовая - 12,5%. Однако Путин заверил, что ЦБ не придется включать "печатный станок", а властям вводить ручное регулирование цен.

- Официальный сайт BBC заблокирован на территории России. В МИД РФ назвали блокировку BBC News лишь началом ответных действий на "информационную войну Запада" против России. Также Роскомнадзор заблокировал сайт "Новых известий", "Кавказского узла" (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и еще более 30 ресурсов. А YouTube заблокировал православный телеканал "Спас".

- В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции. Такой вариант подразумевал бы сохранение собственной армии в стране, но без наличия иностранных военных баз в ней. Россия также выступила за превращение Украины в мирное и нейтральное государство, не являющееся плацдармом НАТО. А Путин заверил в отсутствии у России цели оккупировать Украину.

- Швейцария расширила санкционный список в отношении России. Власти страны добавили в него 197 физлиц и 9 компаний из РФ, теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствует списку ЕС. Депутат Аксаков выразил уверенность, что Запад "одумается", оценит свои потери от этих решений и отменит санкции. А Песков назвал бандитизмом арест зарубежных вилл и яхт россиян.

- Аркадия Дворковича предложили уволить с поста главы фонда "Сколково". "Единая Россия" призвала наказать бывшего вице-премьера РФ за его высказывания в западных СМИ об украинском кризисе.

- ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающих РФ иностранных компаний. Документ разрешает вводить внешнее управление в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля 2022 года заявили о прекращении деятельности "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований".

- Российские автопроизводители заявили об ограничениях производства. "АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск раньше времени, чтобы накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы. "КАМАЗу" из-за дефицита компонентов грозят сокращение производства на 40%, отправка в простой до 15 тыс. сотрудников.