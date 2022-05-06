Суд по продлению лечения якутского шамана Габышева пройдет в августе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суд летом рассмотрит вопрос о необходимости дальнейшего лечения шамана Александра Габышева, сообщил в пятницу его защитник Алексей Прянишников.

"По перспективам: врачебная комиссия будет в июле, а суд по продлению лечения – в августе. Настрой у врачей конструктивный", - написал Прянишников в соцсетях.

Он также сообщил, что готовит жалобу на постановление якутского суда о принудительном лечении в Европейский суд по правам человека.

"Успеваем до прекращения приема судом жалоб россиян", - написал он. Также готовится жалоба на это решение в Верховный Суд России.

Защитник рассказал, что в пятницу навестил Габышева в больнице в Уссурийске, жалоб у него нет.

"Александр слушает новости по FM-радио. С передачами в этой больнице действительно попроще: приняли сырокопченую колбасу и хамон (много), твердые сыры", - сообщил Прянишников.

Как сообщалось, в марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля того же года.

Потом Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года. В июле 2021 года Якутский городской суд опять направил Габышева на принудительное лечение.

До последнего времени Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Владивосток) 12 апреля оставил в силе постановление о принудительном лечении шамана Габышева. Защитники заявили, что планируют обратиться в Верховный суд России.