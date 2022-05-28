Что произошло за день: суббота, 28 мая

Отмена возрастных ограничений для контрактников в РФ, разговор Путина с Макроном и Шольцем, выход Финляндии в финал ЧМ по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников. Закон исключает ограничения для граждан трудоспособного возраста, желающих заключать первый контракт. Ранее он составлял 18-40 лет для граждан и 18-30 лет - для иностранцев.

- Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный Лиман. Российские военные также сообщили об уничтожении двух украинских самолетов Су-25 и вертолета Ми-8, а также 18 беспилотников; потери с украинской стороны составили более 260 человек.

- Президент РФ обсудил с французским лидером и канцлером ФРГ ситуацию на Украине. Владимир Путин "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога" и заявил о готовности России "способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых". Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали освободить военных с "Азовстали" и начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Дмитрий Медведев призвал ввести более строгую ответственность для иноагентов. "Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", - написал он в своем телеграм-канале.

- Еще 1 млрд руб. "дочки" Google в РФ арестован по искам холдинга "Москва Медиа". Сумма арестованных средств и имущества по аналогичным искам российских СМИ составила 3,5 млрд рублей.

- Северный флот России провел новый испытательный пуск ракеты "Циркон". "Адмирал Горшков" из акватории Баренцева моря нанес удар по мишени в Белом море на расстоянии около 1000 км.

- Финляндия обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею. Соперник финнов определится позднее в субботу в матче между Канадой и Чехией.

- "Уфа" выбыла из РПЛ, проиграв "Оренбургу" в стыковом матче. Поединок в Уфе завершился со счетом 1:2, а первая стыковая игра 25 мая - вничью 2:2. По сумме двух встреч в элитном дивизионе будет выступать "Оренбург" (впервые с сезона 2019/2020), "Уфа" опустилась в Футбольную национальную лигу впервые с 2014 года.