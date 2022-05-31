Что произошло за день: вторник, 31 мая

Приостановки поставок российского газа Shell и Orsted, возобновление работы порта Мариуполя и детали шестого пакета санкций ЕС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" с 1 июня приостановит поставки британской Shell и датской Orsted. Они лишились доступа к российскому газу из-за нежелания оплачивать его по новым правилам, в рублях. В год Дания закупает около 1,9 млрд куб. м российского газа, Великобритания - 1,2 млрд куб. м.

- Под новые санкции ЕС могут подпасть 80 российских олигархов. В шестой пакет санкций Евросоюза войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В санкционный список может попасть и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пакет юридически утвердят в среду или четверг.

- Мариупольский торговый порт возобновил свою работу. Сегодня было отправлено первое судно в Ростов-на-Дону. Порт могут задействовать для поставок зерна из Херсонской области в Россию. А часть гражданских судов из порта Мариуполя перейдет под контроль ДНР.

- РКН опроверг сообщения о замедлении трафика YouTube в России. Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в управлении Ромкомнадзора по Якутии о том, что ведомство начало замедлять трафик видеохостинга. В РКН эти данные не подтвердили. Хотя ранее и называли YouTube ключевой площадкой по распространению фейков о спецоперации.

- На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными. Минобороны РФ сообщило об обнаружении на территории комбината фургона с 152 телами. В ближайшее время их планируется передать украинской стороне. Контейнер был заминирован, отметили в ведомстве.

- "Яндекс.Еда" и Delivery Club не подтвердили новые утечки данных. 30 мая появилась информация о появлении в открытом доступе файлов с персональными данными курьеров этих сервисов. В пресс-службе "Яндекс.Еды" сказали, что новых инцидентов с 1 марта не зафиксировано. В Delivery Club отметили, что опубликованные данные курьеров - часть инцидента, который произошел 2 недели назад.

- В Москве одобрили решение об отмене референдума о присоединении Южной Осетии к России. В МИД РФ отметили, что данная инициатива экс-президента Бибилова не была согласована с российской стороной. И назвали "здравым" решение властей Южной Осетии от проведения референдума отказаться.