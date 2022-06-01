Обвиняемому во взяточничестве экс-мэру Владивостока Гуменюку продлили арест

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд на два месяца продлил срок содержания под стражей обвиняемому в получении многомиллионных взяток экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель Фрунзенского районного суда города.

"Суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, следователи предъявили экс-главе города обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". В октябре 2021 года Фрунзенский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, затем арест продлевался. В судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, Гуменюк вину не признавал. Адвокаты бывшего мэра пытались добиться изменения меры пресечения на домашний арест, однако краевой суд апелляцию не удовлетворил.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.