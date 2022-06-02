Эксперт Роспотребнадзора не исключил нового роста заболеваемости COVID-19 летом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом, он может быть связан с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций "омикрон"-штамма, сообщил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию, продолжает мутировать, и растущее число новых субвариантов "омикрона" может способствовать очередному росту числа пациентов с COVID-19, как это уже случилось в ряде стран", - сказал Хафизов.

По словам эксперта, "омикрон"-штамм, который с момента обнаружения отличался от всех прошлых штаммов большим количеством мутаций, отличается тем, что защита, обеспечиваемая предыдущими версиями COVID-19, не полностью распространяется на "омикрон" и его субварианты. При этом, новые подварианты "омикрона"BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 позволяют с более высокой вероятностью уклоняться от иммунитета, создаваемого BA.1 и BA.2 (исходного варианта "омикрон"-штамма и "стелс"-омикрона).

"Таким образом, люди, переболевшие ранними версиями "омикрона", все еще могут заражаться более поздними субвариантами. Это, вероятно, может привести к определенному увеличению числа случаев COVID-19 в течение лета, но я бы поостерегся делать прогнозы, так как вирус нас неоднократно обманывал. Впрочем, скорее всего, болезнь будет протекать легче, чем это было ранее", - подчеркнул Хафизов.

Также эксперт отметил, что основные меры для снижения последствий пандемии, прежде всего - вакцинация, по-прежнему являются эффективными средствами борьбы, "но мир все еще остается уязвимым перед новыми изменениями в геноме вируса".

"Пандемия COVID-19 тянется уже третий год, и хотя вирус все реже приводит к летальным исходам, он по-прежнему наносит огромный урон здоровью людей и экономикам стран. Сокращение этого ущерба требует согласованных усилий - закрытие "пробелов" в вакцинации, доступности лечения, а также обнаружения мутаций вируса до того, как они широко распространятся по планете. В противном случае волны заболеваемости, обусловленные новыми вариантами вируса, будут продолжаться, хотя вероятно они уже не будут столь летальными, как это происходило сразу после появления "дельты"", - отметил он.

Хафизов также рассказал, что в России на сегодняшний день не зафиксировано случаев заболевания подвариантами "омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1, названного "нью-йоркским".

"В России мы их (ВА.4, ВА.5 и BA.2.12.1 - ИФ) пока не обнаруживали, и частично это связано с высокой степенью иммунизации населения. То есть я не могу исключать, что они даже незаметно проникали к нам, но иммунная прослойка не дает им распространиться на фоне доминирования варианта BA.2", - сказал Хафизов.

Он отметил, что вскоре после появления варианта "омикрон" BA.1, его субвариант BA.2, называемый "стелс-омикрон", постепенно стал доминировать в большинстве стран мира. В России сейчас его доля составляет до 95% от всех новых случаев инфицирования.

По словам эксперта, с момента появления BA.2, он продолжает мутировать. Так, его последняя форма BA.2.12.1 составляет большую долю новых случаев заражений в Нью-Йорке, и существенную в целом по Северной Америке. А субварианты BA.4 и BA.5 характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе.

"Это означает, что они с большей вероятностью могут вызвать инфекции у вакцинированных людей и повторное заражение у ранее переболевших, и в настоящее время преимущество "омикрона" во многом обусловлено именно ре-инфекциями", - добавил он.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.