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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:48

Власти Приморского края отменили масочный режим

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах Приморского края отменяется, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача в регионе оперативный штаб принял решение о приостановке обязательного ношения масок. С сегодняшнего дня маски носить необязательно", - сообщил губернатор Приморского края в социальных сетях.

Кожемяко добавил, что те граждане, которые чувствуют себя заболевшими или предрасположенными к заболеванию, должны оберегать себя и принимать меры предосторожности.

В Приморье 1 июня за сутки было зарегистрировано 25 заболевших коронавирусом, еще 50 пациентов выздоровели, один заболевший скончался.

Как сообщалось, в марте 2022 года в Приморском крае отменили систему QR-кодов о вакцинации для посещения торговых центров и общепита, а также разрешили массовые мероприятия. Кроме того, сократился коечный фонд для больных коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Приморский край коронавирус
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