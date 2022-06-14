Что произошло за день: вторник, 14 июня

Расширение российских санкций против Великобритании, новый пост Поклонской и обстрел села в Брянской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия расширила персональные санкции против Великобритании. В российский "стоп-лист" включили представителей СМИ и оборонного сектора страны, всего 49 человек. В частности, в него вошли сотрудники телеканала BBC, изданий Daily Telegraph, Times, Guardian, Daily Mail, Independent, а также высшие военные чины.

- В Москве арестована фигурантка дела о госизмене. Лефортовский суд отправил под арест до 13 августа гражданку РФ Екатерину Завалишину. Источник уточнил, что ее обвинили в передаче информации, составляющей гостайну, представителю иностранного государства.

- Наталья Поклонская сообщила о своем назначении советником генпрокурора РФ. В связи с этим она заявила, что прекращает ведение соцсетей и публичную деятельность. Накануне сообщалось об ее увольнении с поста замглавы Россотрудничества.

- Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена на полгода. Она разрешает операции со Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Совкомбанком, ВЭБом и ЦБ РФ. В понятие "энергетика" вошли как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии.

- Село Займище в Брянской области было обстреляно со стороны Украины. Территорию села городского округа Клинцы обстреляли утром во вторник. Сообщалось о повреждении нескольких жилых домов. Шесть человек пострадали, большинство - с осколочными ранениями.

- Минфин закрыл часть данных по исполнению российского бюджета. Министерство объяснило это минимизацией рисков введения дополнительных санкций против РФ. Так, теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.

- Президент Сербии предупредил о прекращении импорта нефти из России с ноября. Александр Вучич призвал граждан быть готовыми к непростой зиме. Он добавил, что сейчас мазута нет нигде, и Сербии приходится завозить его баржами из Румынии.