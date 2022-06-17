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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Выступление Путина на ПМЭФ, введение Украиной визового режима и экстрадиция Ассанжа

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Касаясь темы экономики, российский лидер предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. Также он предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок всех компаний, деятельность которых не связана с опасностью причинения вреда. Кроме того Путин призвал крупный бизнес РФ инвестировать в страну, вкладывать в создание новых предприятий и рабочих мест. Президент призвал повысить порог крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК.

- Владимир Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым. Он подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, готова обеспечить безопасность проводки гражданских судов. При этом он опасается, что вывезенным с Украины зерном оплатят поставляемое оружие.

- Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля. В Думе заявили, что РФ не будет вводить визы для украинцев в качестве ответной меры.

- Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом Киеву поставлено условие провести ряд необходимых реформ. Также ЕК рекомендовала дать Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет ничего против вступления Украины в ЕС.

- Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве. Ранее компания сообщала, что "предвидит невозможность исполнения денежных обязательств".

- Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Адвокаты основателя Wikileaks подадут апелляцию.

- В Белгородской области упал штурмовик Су-25. Причиной могла стать техническая неисправность. Летчик успешно катапультировался.

- Украина не примет Евровидение в 2023 году. Организаторы рассматривают вопрос проведения конкурса в Великобритании.

- Франция перестала получать газ из Германии. Во французском операторе газотранспортной системы GRTgaz подчеркивают, что это происходит на фоне снижения экспорта газа РФ в ЕС.

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