В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него спросили, ознакомились ли в Кремле с планом мирного урегулирования, предложенным изданием National Interest, и в целом поинтересовались, возможен ли какой-то мирный план до возобновления прямых российско-украинских переговоров, и на каких условиях.

"Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - ответил Песков.

При этом, на просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".

Песков также заметил, что в Кремле не ознакомились с предложениями National Interest.