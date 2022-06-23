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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ
Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него спросили, ознакомились ли в Кремле с планом мирного урегулирования, предложенным изданием National Interest, и в целом поинтересовались, возможен ли какой-то мирный план до возобновления прямых российско-украинских переговоров, и на каких условиях.

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"Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - ответил Песков.

При этом, на просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".

Песков также заметил, что в Кремле не ознакомились с предложениями National Interest.

Дмитрий Песков РФ Украина
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