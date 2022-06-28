Что произошло за день: вторник, 28 июня

Закон о легализации параллельного импорта, фугас на причале Новороссийска и задержание адвоката Ивана Сафронова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г. Закон вступил в силу.

- Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина. Как установило следствие, при строительстве различных объектов резиденции в Ново-Огареве было похищено более 1,2 млрд руб.

- Госдума приняла закон об индексации на 10% с 1 июня военных пенсий. Этот же документ расширяет перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей.

- В Новороссийске введен частичный режим ЧС из-за обнаружения фугаса у причала КТК. В компании сообщили, что один из нефтеналивных причалов не подпадает под ЧС и продолжит работу.

- Производители шин Nokian Tyres и Michelin объявили об уходе из России. Nokian Tyres уведомила администрацию Ленобласти об увольнении 300 работников местного завода. Штат Michelin в РФ - 1 тыс. человек, в том числе 750 сотрудников завода в Давыдово.

- США ввели запрет на импорт золота из России, а также ввели санкции против 58 россиян и десятков организаций. В частности против "КАМАЗ" и ОАК. Также Минфин США разрешил завершить сделки с "Ростехом" до 11 августа.



- Минобороны РФ заявило об ударе по складу боеприпасов в украинском Кременчуге. В ведомстве подчеркнули, что их детонация привела к пожару в расположенном рядом торговом центре, который не функционирует. В Кремле комментарий Минобороны назвали исчерпывающим.

- В Удмуртии задержан адвокат, защищающий журналиста Сафронова. В отношении Дмитрия Талантова возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений про Вооруженные силы РФ. У него проводят обыски.