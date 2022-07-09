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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Авиакомпании РФ с сентября начнут переводить рублевые платежи за лизинг самолетов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании начнут переводить рублевые платежи за самолеты в адрес лизингодателей из "недружественных" стран ориентировочно в сентябре, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на форуме "Территория смыслов".

"Сейчас идет такой небольшой период, когда им (авиакомпаниям - ИФ) засчитывают те средства, которые они платили за ремонт, за обслуживание (самолетов - ИФ) - они на депозитах лежали в западных компаниях. Они сейчас потихоньку исчерпаются, и где-то, наверное, с сентября уже начнут переводить деньги", - сказал Савельев.

Эти платежи, согласно указу президента, должны переводиться на специально созданные счета "С" в рублях, напомнил он. Лизингодатели могут принять эти платежи, конвертировав их в валюту.

Страхование самолетов

В разговоре с журналистами министр также заявил, что не видит проблем с перестрахованием самолетов, о которых ранее сообщали некоторые СМИ.

"Страхование самолетов, на мой взгляд, абсолютно в рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская национальная перестраховочная компания (РНПК - ИФ), которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы - "Аэрофлот" и S7 - не видят никаких проблем со страхованием, с перестрахованием", - сказал Савельев.

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"Нужно просто немножко времени. Мы все немножко работаем в необычных условиях. У нас антирекорд по санкциям - у нас их больше 11 тысяч - он побуждает нас искать и принимать новые решения. Но мы не видим проблем - пока, во всяком случае, - со страховыми компаниями, все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", - добавил он.

Комментируя информацию СМИ, что РНПК якобы отказывается покрывать риски авиакомпаний, связанные с техобслуживанием самолетов, Савельев заявил: "Безопасность полетов - это вообще такая вещь, которая, к сожалению, часто поднимается. На мой взгляд, она очень надуманная. Никто не делает ничего с безопасностью самолетов такого, чтобы вызвало у кого-то какие-то нарекания. Безопасность в авиации - это приоритет (...) Никто не собирается ставить на самолеты какой-то контрафакт или что-то".

Он напомнил, что в РФ есть специализированные компании по ремонту и техобслуживанию самолетов. Потребность в запчастях действительно есть, признал Савельев, но российские компании укомплектованы запчастями "на ближайшее обозримое будущее", вместе с Минпромторгом идет работа по налаживанию их поставок.

"Мы готовы к любому аудиту, мы приглашаем даже европейцев сегодня (...) Я думаю, мы бы их сильно удивили, если бы они приехали посмотрели наше производство", - добавил министр. Однако, по его словам, по всем вопросам с западными партнерами "идут односторонние переписки".

Санкции

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. Также введен запрет на услуги техобслуживания и страхования воздушных судов.

Минтранс РФ Виталий Савельев
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