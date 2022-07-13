Выжившего после обвала горняка с шахты "Распадская-Коксовая" прооперировали

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Шахтеру, которого шесть суток искали после обвала на шахте "Распадская-Коксовая" в Междуреченске, сделали первую операцию, он находится в реанимации в стабильном состоянии, сообщил директор шахты Александр Лукиных.

Днем ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

Лукиных отметил, что шахтер, находясь под завалами, все делал вовремя: "контролировал газы по переносным приборам, которые у него были, когда газ начал подниматься он включился в самоспасатель, где переждал пиковый момент и именно в этот момент его обнаружили спасатели".

Обвал породы произошел на одном из участке шахты 5 июля. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Одного из пропавших нашли погибшим.

7 июля при разборе завалов был обнаружен датчик второго пропавшего шахтера, его поиски продолжились. Он был найден в ночь на 12 июля, санавиацией его доставили в больницу в Междуреченске.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская 8", "Есаульская".