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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Песков назвал внутренним делом Великобритании смену премьер-министра

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают внутренним делом Великобритании выборы нового премьер-министра и перспективы возвращения на этот пост Бориса Джонсона.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать последние события в Лондоне.

"Это не наше дело. Это внутреннее дело Великобритании, - сказал он. - Вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем".

"Ожидать сейчас, конечно, какого-то прозрения, какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и в Великобритании, не приходится. Тем более в Великобритании, где действующего фактически главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок. Ну, опять же - это внутреннее дело Великобритании", - сказал Песков.

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Она руководила правительством всего 45 дней и установила рекорд краткости пребывания на посту премьера. Ее предшественник, Борис Джонсон, по данным СМИ, может принять участие во внутрипартийных выборах на должность лидера партии и правительства. Эти выборы должны пройти до 28 октября, до того момента Трасс будет исполнять обязанности премьера.

В начале июля, когда Джонсон выразил готовность уйти в отставку, Песков сказал, что в Кремле рассчитывают, что рано или поздно в Великобритании придут к власти люди, настроенные на решение существующих проблем через диалог, но полагают, что это не дело ближайшего будущего.

Великобритания Кремль Дмитрий Песков Лиз Трасс Борис Джонсон
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