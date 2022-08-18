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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Что произошло за день: четверг, 18 августа

Угрозы Запорожской АЭС, сложности с финскими визами и лесные пожары вокруг Москвы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС. Затем, сообщает ведомство, Москву планируют обвинить в техногенной катастрофе. По данным министерства, Киев намерен вызвать на АЭС аварию при участии Вашингтона.

- В Москве вновь стоит запах гари. Экстренные службы заверяют, что угрозы повторения смога 2010 года нет. В Подмосковье ограничили посещение лесов из-за риска пожаров. Глава МЧС, который отправился лично инспектировать тушение лесов в Рязанской и Владимирской областях, призвал власти Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов. Возгораниями в Рязанской области занялась прокуратура: сообщается, что чиновники скрывали реальные масштабы пожаров.

- Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцев. В Москве обещают ответ на политически мотивированную дискриминацию по национальному признаку.

- В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа. Достаточно экспортной пошлины, продленной до 31 августа 2023 года, считают в Минсельхозе.

- В Калининградскую область перебазировали три МиГа-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

- Программу "Сельская ипотека" в РФ решили сделать бессрочной. Ставка останется прежней - не выше 3%.

- В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке. На видео она веселится с финскими знаменитостями, но в СМИ подозревают, что в компании употребляли наркотики.

- Артем Дзюба подписал контракт с турецким "Адана Демирспор". "Спорт-Экспресс" сообщал, что экс-капитан сборной России будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год.

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