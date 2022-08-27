Что произошло за день: суббота, 27 августа

Закон о беженцах с Украины и разрешение ЦБ по продаже долларов и евро

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Помимо ежемесячных выплат вынужденно покинувшие Донецкую и Луганскую народные республики, Украину получат право временно пребывать в РФ без ограничения сроков.

- ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро. Банки могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников.

- Омбудсмен ДНР сообщила о гибели американского наемника в боях в Донбассе. В ДНР готовы передать тело миссии ООН.

- Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование. Радиационная обстановка в норме, заявили в военном ведомстве. Власти Энергодара заявили о девяти артударах ВСУ вблизи Запорожской АЭС.

- Москва третий день подряд бьет температурные рекорды. В столице воздух прогрелся до 30,6 градуса.