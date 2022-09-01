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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ
Архивное фото
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Любые действия, угрожающие безопасности российских военных в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших интересов, там находятся наши миротворцы, там находится наша группа военных, которая охраняет крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления в МГИМО.

"И все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. Как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", - подчеркнул министр.

Сергей Лавров МИД Молдавия Приднестровье
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