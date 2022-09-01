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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Что произошло за день: четверг, 1 сентября

Диверсанты на ЗАЭС, гибель главы совета директоров "ЛУКОЙЛа" и несостоявшийся трансфер Захаряна

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько групп украинских диверсантов пытались попасть на ЗАЭС. Российскими военными были потоплены две баржи с десантом ВСУ; для уничтожения двух групп диверсантов, высадившихся в 3 км от АЭС, задействовали вертолеты. В Запорожской администрации заявили, что из 60 десантировавшихся украинских военных уничтожено порядка 40. В Минобороны РФ заявили, что в случае перехода АЭС под контроль Киева Запад призвал бы Россию обеспечить вокруг станции "демилитаризованную зону".

- Эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС. Миссия проработает там несколько дней, как минимум до 3 сентября. Вместе с тем генеральный директор агентства Рафаэль Гросси и часть экспертов покинули территорию станции, проведя там около четырех часов.

- Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине. Лукашенко убежден, что поражение России в спецоперации невозможно.

- Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен, заявил Александр Новак. Он подчеркнул, что не слышал мнения, что к эмбарго на закупки российской нефти могут присоединиться Индия и Китай.

- Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы. В компании уточнили, что он тяжело болел.

- Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон. Владимир Путин на нем присутствовать не будет, президент РФ попрощался с экс-президентом СССР в четверг перед вылетом в Калининград.

- В Польше заявили, что требование $1,5 трлн репараций от Германии не имеет срока давности. В Институте по оценке ущерба от Второй мировой войны отметили, что Варшава не получила ни военных выплат, ни компенсаций за потери и ущерб.

- "Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо". Лондонский клуб не смог перевести платеж. Команды вернутся к обсуждению трансфера осенью.

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