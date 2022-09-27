В ФСБ отметили штатную работу КПП на границе Казахстана и Курганской и Тюменской областей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на автомобильных пунктах пропуска на границе с Казахстаном в Курганской и Тюменской областях спокойная, сообщили "Интерфаксу" в пограничном управлении ФСБ РФ по этим регионам.

"Все пункты пропуска работают в штатном режиме", - сказал сотрудник ведомства.

В Курганской области на границе с Казахстаном находятся три автомобильных пункта пропуска - Петухово, Воскресенское и Звериноголовское, а в Тюменской области - один.

"Это пункт пропуска Ельцово в Казанском районе", - добавил собеседник агентства.

Ранее комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что все казахстанские пункты пропуска на границе с Россией функционируют в штатном режиме, а сообщения об их закрытии не соответствуют истине.

По данным комитета миграционной службы МВД Казахстана, с 21 сентября в страну из России въехало порядка 98 тысяч российских граждан, выехали - 64 234. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию непростой, но добавил, что кризиса и паники из-за этого нет.