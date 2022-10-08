Мурашко отметил, что система бронирования для медиков действует в рамках мобилизации

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России существует система бронирования для медицинского персонала в рамках частичной мобилизации, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы в рамках непосредственного оказания плановой и экстренной медицинской помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которые также привлекаются сегодня к оказанию медицинской помощи", - сказал он.

Также Мурашко отметил, что объявленная частичная мобилизация не повлияет на оказание медпомощи. Она вся будет сохранена и оказываться в полном объеме.

В конце сентября портал "Объясняем.рф" сообщал, что медицинские организации могут оформить бронь на сотрудников, чтобы освободить их от призыва в рамках частичной мобилизации. Ранее портал информировал, что призвать могут медработников-мужчин в возрасте до 65 лет и женщин - в возрасте до 50 лет, предельный возраст при мобилизации зависит от звания.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.