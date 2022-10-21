Что произошло за день: пятница, 21 октября

Прекращается работа военкоматов на границе с Грузией, лидер палаты общин баллотируется в британские премьеры, с афиш убирают имена уехавших из РФ артистов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин, заверил Дмитрий Песков.

- В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой. По словам председателя думского комитета по обороне, вернули их "по разным причинам". В случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство.

- Путин создал при кабмине координационный совет по обеспечению потребностей армии. Его возглавит Михаил Мишустин.

- Лидер палаты общин Пенни Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера. На прошлых выборах лидера партии консерваторов она заняла третье место, уступив Сунаку и Трасс.

- Сотрудники военкоматов прекратят работу на границе с Грузией. Поток граждан, пересекающих госграницу в Северной Осетии, схлынул.

- Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях. Между тем предприятия в Приднестровье останавливают работу из-за дефицита газа, в непризнанной ПМР объявлено чрезвычайное экономическое положение.

- Минкультуры объяснило запросом общества исчезновение с афиш имен уехавших из России.