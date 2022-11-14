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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

Здоровье Лаврова, иностранцы в российской армии и символы парижской Олимпиады

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин разрешил иностранцам служить в российской армии. Подписанный президентом указ касается имеющих иностранное гражданство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

- МИД РФ опроверг появившуюся информацию о госпитализации Лаврова. В понедельник в некоторых мировых СМИ появились сообщения, что российский министр якобы попал в больницу на Бали, куда прибыл накануне вечером для участия в саммите G20.

- Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы".

- Глава МВД Турции заявил, что за взрывом в Стамбуле стоят сирийские курды. Местные СМИ сообщают, что женщина, подозреваемая в причастности к теракту, заявила, что прибыла из Сирии и действовала по указке ячейки Курдской рабочей партии. По последним данным, в результате взрыва пострадали трое россиян.

- Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады. Решение принято в ответ на ограничительные меры, вводимые Оттавой.

- В Египте арестовали российских моряков с судна, доставившего из Турции груз трамадола. Российский профессиональный союз моряков указывает, что обязанностью экипажа является исключительно обеспечение сохранности груза при перевозке, доступа к содержимому контейнеров у них нет.

- Фригийские колпаки стали талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже. Колпаки специфической считаются международным символом свободы и одним из символов Франции.

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