Кремль верит в способность США сделать Киев более сговорчивым

Предложение провести публичные переговоры Песков отверг: публичных переговоров не бывает

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон способен оказать влияние на киевские власти, чтобы они стали более сговорчивыми в вопросах урегулирования кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости, при желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей страны", - ответил он на вопрос, может ли американская сторона повлиять на позицию Киева по вопросам переговоров с Россией.

"Дело в том, что, действительно, у украинских визави, скажем так, у них семь пятниц на неделе - то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры - публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени", - продолжил Песков.

И добавил: "Однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты".

На уточняющий вопрос, может ли отразиться на ходе спецоперации наступление зимы, Песков ответил: "Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, погодных условий".

В Кремле не раз заявляли об открытости российской стороны к переговорам и о нежелании украинской стороны идти на контакт. На Смоленской площади отмечали, что предварительное условие Киева - вывод российских войск с территории Украины - неприемлемо.

Ранее 17 ноября замглавы МИД Сергей Рябков заявил в телеэфире, что выдвигаемые Киевом предварительные условия для переговоров свидетельствуют о нежелании украинской стороны начать этот процесс.