Кремль не заметил в ЕС сдвиг в пользу дипломатического решения конфликта на Украине

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не видят сдвигов в позиции европейских государств в пользу дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, считают ли в Москве, что в позиции ЕС есть подвижки в пользу дипломатического решения этого конфликта. Его попросили прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, высказавшегося за сохранение прямого диалога с Россией и допустившего необходимость предоставления России гарантий безопасности.

"Нет, мы так не считаем", - сказал Песков.