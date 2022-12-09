Путин не ждал "сверхъестественного" от переговоров директоров СВР и ЦРУ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры руководителей СВР и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса проходили по инициативе США, в Москве не ожидали от них ничего сверхъестественного, контакты продолжатся, заявил на брифинге в Бишкеке президент Владимир Путин.

"Что касается контактов по линии спецслужб, СВР и ЦРУ с одной и с другой стороны, это была не наша инициатива, это была инициатива американской стороны. Президент Байден предложил это, мы согласились, как вы видите", - сказал он.

"В целом от переговоров мы не ожидали ничего сверхъестественного, они прошли в нормальном рабочем режиме, партнеры договорились о том, что эти контакты будут продолжены", - добавил он.

Бернс и Рябков провели переговоры в Турции 14 ноября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что вопросы, которые там обсуждались, носили "чувствительный характер". Руководители спецслужб обсуждали ситуацию с осужденными в России американскими гражданами и "ядерные риски", сообщил CNN представитель Совета нацбезопасности США. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эти переговоры комментировать отказался.