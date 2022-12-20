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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В МЧС напомнили, что в новогодние праздники пожаров становится вдвое больше

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В России число пожаров в новогодние праздники возрастает почти вдвое, сообщил на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Если в обычное время пожар происходит каждые 5 минут, условно говоря, то в канун новогодних праздников пожар происходит в РФ с периодичностью каждые 2 минуты", - заявил он.

Также, по его словам, вдвое увеличивается и гибель людей на пожарах, в том числе и детей.

Поэтому МЧС перед праздниками начинает активнее предупреждать население о различных рисках, в том числе при использовании каминов, печей, саун, бань, а также напоминать о присмотре за детьми и по использованию пиротехнической продукции.

Еникеев также сообщил, что МЧС попросило правительство разрешить плановые проверки объектов значительного риска.

В частности, после ряда крупных пожаров в торговых центрах, министерство попросило разрешить и внеплановые проверки ТРЦ и складов.

МЧС Ринат Еникеев
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