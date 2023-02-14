Путин призвал обеспечить защиту прав граждан в условиях выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ

По его словам, неприемлемо, что решения ЕСПЧ стали носить предвзятый характер

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не должен повлечь снижение уровня защиты граждан, национальная система обладает необходимыми механизмами, заявил президент РФ Владимир Путин.

На Всероссийском съезде судей Путин напомнил о принятых изменениях в законодательстве РФ, связанных с ограничением применений решений ЕСПЧ и пересмотрах судебных актов российских судов на основании постановлений Европейского суда по правам человека.

"Конечно, и среди юридической общественности, в целом в стране думающие люди задумались о последствиях таких наших решений, развернулась дискуссия, вопрос был поставлен прямо - не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня прав и свобод граждан в нашей стране", - сказал Путин.

Президент заметил, что и сам думал об этом. "Мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. В конечном итоге наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить", - отметил глава государства.

Причины выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ, напомнил Путин, известны и очевидны. "Отдельные вердикты этого суда - ЕСПЧ - стали носить откровенно политизированный характер. Правда, это было уже достаточно давно, но в последнее время просто приобрело абсолютно неприемлемый характер. А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы", - сказал президент РФ.

По словам Путина, поэтому и были приняты соответствующие федеральные законы.

15 марта 2022 года МИД РФ заявил о выходе России из состава Совета Европы.

Путин в июне того же года подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий РФ в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.