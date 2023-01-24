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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Кремле заинтересованы в возвращении уехавших IT-cпециалистов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Для возращения в страну уехавших IT-cпециалистов нужно создавать условия, Россия заинтересована в квалифицированных кадрах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры - они представляют для страны большой интерес. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия", - сказал он на брифинге.

Так он прокомментировал недавнее заявление бизнесмена Владимира Потанина о том, что не нужно вводить какие-либо ограничения, по крайней мере в течение длительного времени, для уехавших из России IT-cпециалистов.

"Конечно, с ними нужно работать с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и, в итоге, на благо российского государства. Редкие, ценные кадры - безусловно", - добавил Песков.

На этом же брифинге он заверил, что в Кремле не обсуждают возможность запретить россиянам выезжать за границу.

Дмитрий Песков Кремль Владимир Потанин
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