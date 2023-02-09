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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Двое из семерых пострадавших при взрыве в Новосибирске находятся в реанимации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В больницах находятся семь пострадавших при взрыве газа и обрушении конструкций пятиэтажного дома в Новосибирске, двоих из них поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе федерального Минздрава, ссылаясь на оперативные данные.

Еще двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

На месте происшествия дежурят пять бригад скорой медицинской помощи. Там продолжают разбирать завалы.

В Минздраве пообещали, что специалисты федеральных больниц будут помогать в лечении пострадавших, в том числе в режиме дистанционных консультаций. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

В пятиэтажном доме утром 9 февраля взорвался газ, начался пожар и обрушились два подъезда. Погиб один человек. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об 11 пострадавших и еще 11 жильцах, которые не вышли на связь.

Минздрав Новосибирск
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