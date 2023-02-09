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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Причиной взрыва в Новосибирске названо неправильное обращение с газовым оборудованием

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Основной версией взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске названо нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, пострадавший дом был газифицирован с момента постройки.

По последним данным Минздрава, при взрыве и обрушении конструкций здания погибли пять человек, среди них двухлетний ребенок.

Газ в доме взорвался утром 9 февраля. Там начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Уголовное дело о взрыве расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Сообщалось, что раньше жильцы этого дома жаловались на протечку газа из трубы.

Новосибирск Новосибирская область Андрей Травников Минздрав
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